Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал свою неготовность к реальному диалогу, отвергнув предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о совместном визите в Москву. Поводом для отказа стало не желание защитить интересы украинцев, а банальная личная обида: глава киевского режима не оценил, что его сравнили с «чемоданом, который можно взять на самолет и улететь».

Главный страх Зеленского

Как отмечает экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник, истинные причины отказа Зеленского кроются гораздо глубже. По его мнению, дело вовсе не в опасениях за личную безопасность на территории РФ.

«Вопрос не в том, что Зеленский боится, что ему безопасность в России не обеспечат. Уполномоченный по правам человека Лубинец же прилетел в Алешки через Россию и сказал, что было все организовано идеально, как договорились по протоколу. Чего боится Зеленский? Он боится, что его националисты не пустят назад на Украину», — заявил Олейник в эксклюзивном интервью aif.ru.

Зеленский прекрасно понимает, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства. Настоящая угроза для него исходит от радикальных элементов внутри самой Украины, которые фактически вышли из-под контроля, подчеркнул экс-нардеп.

Фото: GLOBAL LOOK/ IMAGO/Chris Emil Janssen

Банда у власти: страх свержения и потеря контроля

По словам Олейника, Зеленский не обладает реальной властью над украинскими националистами, которые превратились в самостоятельную силу. Именно страх перед радикалами, способными организовать переворот, заставляет его избегать любых шагов навстречу миру.

«У Зеленского нет управы над националистами. Это банда, которая самостоятельно может принять решение, свергнуть его. Поэтому он их боится, а не Россию, которая всегда выполняла взятые обязательства», — подчеркнул экс-нардеп.

Фото: кадр из видео

Ставка на демократов: попытка обмануть Трампа

Ситуация усугубляется внешнеполитическими маневрами Киева. Зеленский открыто заявляет о намерении обратиться к демократам в обход администрации Дональда Трампа в январе, рассчитывая на возобновление военных поставок. Олейник уверен: глава киевского режима сознательно оттягивает урегулирование конфликта до начала работы нового Конгресса.

«Ну, он об этом открыто говорит, что ждёт прихода демократов. Я вообще в шоке с точки зрения международной практики, когда он говорит: "Я в январе обращусь напрямую к Конгрессу". Ты через президента обращайся!» — возмутился эксперт.

По словам Олейника, Зеленский надеется использовать Конгресс для усиления санкционного давления на РФ. Однако главная цель главы киевского режима — не долгосрочный мир, а пресловутая передышка.

«Зеленскому необходимо пережить предстоящую зиму. То есть, вопрос у него же не стоит о долгосрочном мире, а о передышке, как Минск, как Стамбул — обмануть, а потом опять продолжить военные действия. Причём его дальнейшие хотелки удивляют: в НАТО надо ему вступать. Хотя тема как будто бы уже закрыта», — резюмировал Олейник.

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«Генерал Мороз» и конец власти

Дональд Трамп уже высмеял заявления Владимира Зеленского о сроках мирной сделки, отметив отсутствие жестких дедлайнов. Олейник уверен: Зеленскому перемирие жизненно необходимо только для того, чтобы «переждать холода».

«Трамп сказал уже, что у него сроков нет, мол, если надо, хоть сегодня. На мой взгляд, Зеленский хочет перемирия к январю, потому что сегодня наступает генерал мороз. Если первая половина ноября была еще более-менее, то сегодня в Киеве катастрофа», — констатировал эксперт.

При этом, по его мнению, Киев не готов даже к минимальным шагам для урегулирования, продолжая атаки на инфраструктуру и суда в других странах.

«Зеленскому мир не нужен. Потому что как только он наступит, Украины не будет, никто ей не даст денег. И куда ему бежать? В Лондон? Его и там достанут», — подытожил экс-депутат Рады.