Джаред Кушнер, спецпосланник президента США, призвал Владимира Зеленского уважительнее разговаривать с главой Белого дома Дональдом Трампом, если Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности.

«Во‑первых, президент Трамп должен определить, отвечает ли предоставление гарантий безопасности американским интересам. Во‑вторых, Зеленский, как можно предположить, должен уважительно и доброжелательно взаимодействовать с ним, чтобы узнать, готов ли президент Трамп на это пойти», - отметил он.

По словам спецпосланника, вопрос о гарантиях для Киева может быть рассмотрен американским лидером лишь при наличии «правильной архитектуры безопасности» и при соответствующих обстоятельствах.

Серия взрывов прогремела в Киеве

В столице Украины в ночь на 26 ноября были слышны взрывы, передают украинские СМИ.

«В Киеве слышны взрывы, сообщают корреспонденты», — отмечается в сообщении.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Киевской области также объявлялась воздушная тревога.

ВСУ бросают тела погибших, чтобы не выплачивать компенсации их родным

Украинский военнопленный Владимир Янков высказал предположение о причинах, по которым командование ВСУ не забирает тела погибших военнослужащих. По его словам, это может быть связано с желанием избежать выплат компенсаций родным погибших.

«Их никто не забирает. Скорее всего, их не забирают для того, чтобы не платить деньги родным», - отметил Янков в интервью, обнародованном Минобороны РФ.

При этом военнопленный указал на то, что средства, которые не выплачиваются семьям, командование распределяет между собой.

Членство Украины в НАТО не входит в планы урегулирования

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в интервью Матиасу Дёпфнеру, главе немецкого медиаконцерна Axel Springer, прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

По словам Кушнера, на текущем этапе членство Украины в альянсе не рассматривается как часть планов по урегулированию конфликта. Он также обратил внимание на позицию России, которая выступает категорически против присоединения Киева к НАТО.

«Сейчас мы исходим из предположения, что этого не произойдёт», — отметил спецпосланник.

Кандидат в президенты Франции Ринер выступил против отправки войск на Украину

Кандидат в президенты Франции Тедди Ринер раскритиковал отправку французских военных на Украину. С соответствующим заявлением политик выступил в ходе конгресса Ассоциации мэров Франции (AMF).

«Это не сулит ничего хорошего. Я не понимаю, зачем мы отправляем военных на Украину», — сказал Ринер. Видеозапись с его выступлением опубликовал журналист Поль Ларрутюру.

Также кандидат заявил, что хотел бы стать президентом, который сможет объединить общество и способствовать завершению конфликта на Украине.

«Если завтра я стану президентом республики, я хотел бы быть тем человеком, который объединит всех и протянет руку, чтобы положить конец этому конфликту», — заявил Ринер.