Беспилотники ВСУ для атаки на Московский регион в ночь на 28 ноября запустили из определенной части Украины, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Напомним, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников. Дроны сбили над Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Московской, Ростовской областями, Краснодарским краем и другими регионами РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в период с 23:00 27 ноября до 7:00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 беспилотника. Все они были сбиты.

«Российская армия всегда отвечает на террористические нападки киевского режима. Запускались эти беспилотники непосредственно с территории, которая пока еще находится под контролем Киева. Это Сумская, Днепропетровская, Харьковская области. Беспилотные комплексы запускали из тех мест, где еще возможно базирование ВСУ с соответствующими установками», - пояснил генерал.

Ранее стало известно, что шпионы НАТО получили жесточайший ответ возле границ РФ.