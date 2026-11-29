В Ростовской области в ночь на 29 ноября сбили свыше 80 беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО отражали атаку в Новошахтинске и ещё восьми районах региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его данным, дроны сбили в Боковском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. Как уточнил глава региона, эти сведения будут проверяться.

Слюсарь также напомнил, что в Ростовской области действует запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников и публикацию подобных материалов в интернете.

Ранее «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП) временно прекратил работу после массированной атаки с применением беспилотников и ракет.