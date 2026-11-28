ВС РФ 28 ноября нанесли мощнейший удар по логистическим цепочкам противника. Подробности атаки сообщает российское Минобороны.

Возите на лошадях

По данным ведомства, наши бойцы сумели поразить четыре локомотива, которые использовались для перевозки вооружений и военной техники. Они были атакованы в Синельниково (Днепропетровская область), Коростене (Житомирская область) и в Люботине (Харьковская область).

Очевидцы выкладывают с места прилетов кадры машин, объятых огнем. Судя по ним, локомотивы выведены из строя навсегда.

Бьем мы и по морским путям. Минобороны отчиталось о поражении в Черном море южнее Одессы судна, которое везло на Украину грузы военного назначения.

Мостов может не остаться: эксперт заявил о тотальном развале логистики ВСУ Подробнее

Другие цели

Не остались без внимания наших военных энергетическая и промышленная инфраструктура врага. По данным Минобороны, точным ударом была повреждена электроподстанция «Заречье» мощностью 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК «незалежной».

Также в населенном пункте Килия (Одесская область) уничтожен топливный резервуар. В нем хранилось горючее для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Координатор украинского подполья Сергей Лебедев сообщает о ночной атаке на промзону Кременчуга (Полтавская область). «По моим предварительным данным, применялись беспилотники типа «Герань-4», взрывы отмечались в районе нефтебазы и автомобильного завода. Характер и масштаб повреждений промышленных объектов пока неизвестны», – пишет он.

Круто и неожиданно. Какой удар на СВО может враз доконать Киев и Зеленского Подробнее

Ранее Telegram-канал «Хроники Гераней» информировал об ударе по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Кременчуге. Потери противника уточняется.

Подтверждаются повреждения предприятий и инфраструктуры в Павлоградском районе. В Днепропетровске также повреждены инфраструктурные объекты.

Прилеты продолжаются. «Рискну сделать прогноз: в ближайшие 48 часов, до утра 30 ноября, Украина может подвергнуться масштабной ракетной атаке. Это моя аналитическая оценка, а не инсайдерская информация. Посмотрим, насколько она окажется верной», – прогнозирует подпольщик Лебедев.