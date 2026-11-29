В Самарской области за минувшую ночь уничтожили более двух десятков украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам главы области, дроны были нацелены на промышленные предприятия. К отражению атаки привлекались российские военные и отряд «БАРС-КРЫЛЬЯ».

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Ведутся оперативные работы», — написал Федорищев.

Губернатор также напомнил жителям об ответственности за публикацию фотографий и видеозаписей с последствиями атак. Он подчеркнул, что распространение таких материалов является серьезным правонарушением и может помочь противнику.

Накануне силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 1246 беспилотников, при этом в Брянской области сбили 506 украинских дронов.