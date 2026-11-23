Цель особой важности уничтожена в Харькове. На это обратил внимание военный эксперт Юрий Котенок. По его информации сегодня утром ВС РФ нанесли удар по военному заводу «Харверст». В советские времена, это предприятие специализировалось на выпуске уникальных шлифовальных станков, которые закупали почти полсотни стран по всему миру. При Украине предприятие хирело до тех пока его не взяло «под крыло» украинское военное ведомство. Завод получил статус «режимного» и стал работать на ВСУ. Особо примечателен факт, о котором пишет в своём Telegram-канале эксперт, что по объекту нанесено два мощных удара в течение пяти минут, но главное в том, что последний раз этот завод попадал под удары в начале 22-го года. После этого про него словно забыли. Судя по всему, он находился в списке сверхважных целей, поражение которых санкционируется в особом порядке.

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Прошерстили Украину вдоль и поперёк

Ночной удар по военным целям затронул, как минимум, 11 украинских областей. По сути, это ровно половина регионов, которые на данный момент входят в состав Украины. Примечательно то, что большая часть ударов пришлась по трём областям: Киевской, Харьковской и Днепропетровской. На это указывает координатор пророссийских сил Сопротивления Сергей Лебедев. По данным его источников «за линией фронта» 19 раз удары фиксировались в Днепропетровской области. Атакованы военные цели в самом Днепропетровске. Били по складам и энергетике. Большая часть города сидит без света. Поражены объекты на ж/д станции Каменское и «военка» в Павлограде.

«Передали информацию о поражении железнодорожной инфраструктуры Каменского и пожаре цистерн», - рассказывает Лебедев.

В Харьковской области, помимо удара по военному заводу в Харькове, били малыми крылатыми ракетами типа «Бандероль» и реактивными беспилотниками по целям ВСУ в Лозовой, Златополье, Люботине и Берестине. Всего по региону было нанесено 11 ударов. Количество взрывов, конечно, больше, так как удар, это несколько боеприпасов, которые атакуют одну цель. Для очень важных объектов боеприпасов могут быть десятки. «Гаражи» не спасли. ВС РФ переиграли Киев: украинский ВПК достиг предела Подробнее

Киев в огненном кольце

Десять ударов по Киеву и области. На фоне предыдущих дней, это, кажется, не так много, но повреждённые цели того стоят. «Насколько я знаю, в Киеве сейчас основное внимание уделяется энергетике, мостам и логистике», - сообщает координатор сил подполья. Обрушений мостов через Днепр не зафиксировано, но удары «Гераней» заставили дорожные службы остановить движение по всем главным мостам в Киеве. В городе моментально возник транспортный коллапс.

Очень много ударов возмездия сегодня пришлось по военным объектам в Сумской и Винницкой областях. В Шостке били по железной дороге, в Ладыжине по ТЭС, работу которой планировали вот-вот восстановить. В Одесской области ВС РФ атаковали военные порты на Дунае, в Николаеве сообщается о российских беспилотниках, которые кружили над Варваровским мостов и объектами в районе судостроительного завода.

По оценкам Сергея Лебедева, в ближайшие двое-трое суток стоит ждать массированного удара возмездия по военным объектам на территории Украины. Причём, западная Украина и объекты ВСУ, расположенные в непосредственной близости от границ НАТО территориях, будут атакованы российскими ударными средствами.