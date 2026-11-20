Ночная мгла над приграничьем Сумской области лишь кажется тихой. В полосе ответственности группировки войск «Север», где бойцы шаг за шагом отодвигают противника и расширяют надежную зону безопасности, ни на минуту не стихает скрытная и высокоточная охота. В этот раз главной целью стали те, кто привык сам следить за каждым шагом с высоты. Операторов беспилотников ВСУ наши реактивщики похоронили под завалами их собственных «гнёзд».

Страх за километры

Вскрыть замаскированные пункты управления, откуда координировались вылеты ударных дронов, удалось благодаря расчетливой работе воздушных разведчиков. Беспилотные комплексы засекли активность неприятеля и места скопления живой силы, после чего точные координаты в режиме реального времени ушли артиллеристам по защищенным спутниковым и оптоволоконным каналам отечественной связи.

«Конечно, наша боевая работа глубокой ночью требует ювелирного хладнокровия. Под прикрытием мобильной огневой группы наша машина РСЗО „Град“ неслышно заняла огневой рубеж. Считаные секунды ушли на финальную сверку ориентиров. А потом тишину разорвал огненный шквал реактивного залпа. Вот так мы работаем. Бьем по самым разным целям, от складов с тушенкой до украинской боевой техники. Враг нас боится, это чувствуется даже за десятки километров», — рассказывает командир боевой машины с позывным Сава.

Командир машины с позывным Сава. Фото: Министерство обороны РФ

Без разведки успехи редки

Кадры объективного контроля зафиксировали прямое попадание: пункты управления БПЛА вместе с дорогостоящим связным оборудованием и личным составом противника взлетели на воздух. Удар буквально ослепил неприятеля на данном участке фронта, мгновенно парализовав воздушную разведку и вылазки вражеских дронов.

Секунды после залпа — и «Град» уже растворился в ночи. Закон реактивщиков суров: отстрелялся — уходи. Грозную боевую машину укрывают так, что ни зоркая оптика днем, ни тепловизоры ночью не способны разглядеть ее маскировку. Слаженная связка «Града» и БПЛА вновь сделала свое дело, надежно прикрыв приграничные рубежи России и расчистив путь для расширения зоны безопасности.