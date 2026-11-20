Саммит АТЭС в Шэнчьжэне, куда не позвали европейских политиков, оставил глубокие раны в их душах. Обидевшийся канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал встречу большой тройки «встречей для фотосессии». Президент Финляндии Александр Стубб пошёл ещё дальше и попытался дезавуировать саммит АТЭС информационным вбросом.

Обиженные европейцы

В финальной декларации саммита АТЭС должно было быть на один пункт больше, с таким заявлением Стубб вышел к финским СМИ по окончании внеочередного съезда так называемой «коалиции желающих» в Берлине. По словам Стубба, в документ планировалось добавить проблему украинского кризиса, однако «из-за неудачной формулировки» представители США настояли, чтобы этот пункт не вошёл в финальную версию декларации.

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«А Стубб, что, присутствовал при закрытых переговорах Верховного главнокомандующего с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином? — рассмеялся в беседе с aif.ru политолог Армен Гаспарян. — Рассказывать можно много чего. Если идут переговоры, и участники встречи считают, что в итоговом документе этого быть не должно, это их право. По сравнению с глобальными вопросами международной повестки, Украина, конечно, важна, но она важна больше для России, нежели чем для всего остального. Стуббу понятно, для чего делать это заявление: хоть тушкой, хоть чучелом, но Украину надо втаскивать в любой момент в информационную повестку. Тем более тут же саммит коалиции желающих прошёл, которые в пику мирным предложениям говорят о том, что надо воевать дольше и больше. Стубб выполняет в определённом смысле слова такую профессиональную деятельность: засовывает Украину в информационную повестку, её опять обсуждают, хотя здесь надо другое обсуждать — почему Европа категорически не хочет мирных форматов на Украине. От того, что это было бы включено в повестку, что-то поменялось бы? Европа заняла бы принципиально иную позицию? Я в это, вежливо говоря, не очень верю».

Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Фото: Kremlin.ru

«Это общее заявление западных политиков, то есть Стубб в этой ситуации говорит от имени той самой „коалиции желающих“, и это такая „политика мягких лапок“, то есть аккуратненько, хоть каким-нибудь одним пальчиком, но всё-таки зацепить тему Украины на ровном месте даже тогда, когда никакой темы Украины нет, — поделился своим мнением с aif.ru политолог Дмитрий Еловский. — Пункт по Украине: кем внесён этот пункт по Украине? Должен был быть Китаем, который сказал, что это европейские дела. И ему, в общем, всё равно, что там происходит. У России, которой есть, что обсуждать с Китаем и США, помимо Украины, есть масса глобальных вопросов, и, в общем-то, Россия не сильно заинтересована в том, чтобы в этом треугольнике обсуждать вопросы, которые Кремль считает внутренним делом, а не каким-то глобальным конфликтом. Получается, что просто никто не мог внести этот пункт, кроме США, и Стубб говорит о том, что США его и убрали. То есть, это абсолютно нелогичная подача. Но, если мы понимаем контекст, в котором говорит Стубб, а именно — полная потеря субъектности Евросоюза, которую, собственно, саммит АТЭС и встреча Путина, Си и Трампа показали, то всё объяснимо: европейской бюрократии и европейским элитам нужно хоть как-нибудь показать, что они могут проявлять хоть какую-то инициативу в глобальных международных вопросах. И эту тему Стубб забросил явно для того, чтобы это продемонстрировать. Но выглядит при этом это очень глупо и совершенно не в повестке разворачивающихся общемировых трендов».