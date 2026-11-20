По данным финского медиа Yle, президент Финляндии Александр Стубб на пресс‑конференции в Берлине рассказал, что американский лидер Дональд Трамп призвал Европу напрямую связаться с президентом России Владимиром Путиным.

Стубб уточнил, что Трамп в телефонном разговоре детально поделился с ним содержанием своих бесед с главой РФ и председателем КНР Си Цзиньпином.

По мнению финского президента, первым шагом со стороны европейских стран мог бы стать телефонный звонок российскому лидеру.

«Думаю, что в какой‑то момент европейцам также стоит встретиться с Путиным», - добавил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона согласна с прагматичными заявлениями президента Финляндии о диалоге с Москвой.