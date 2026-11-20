Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что западные санкции против России могут быть постепенно сняты, если в переговорах по ситуации вокруг Украины наметится прогресс, сообщает издание Stern.

По словам немецкого лидера, киевский режим должен получить возможность продолжать «европейский путь» и пользоваться дальнейшей поддержкой.

«Взамен возможна постепенная отмена санкций против России», — сказал политик.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что никакие санкции не заставят Россию изменить свою последовательную позицию. Он обратил внимание на то, что в целом «беспрецедентное количество» антироссийских санкций «не возымело никакого эффекта».