Первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США свидетельствует о завершении однополярного миропорядка, в котором доминировали Соединенные Штаты. К такому выводу пришла американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По оценке издания, переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа стали еще одним признаком изменения глобального баланса сил. Кроме того, встреча продемонстрировала ограниченность усилий западных стран по международной изоляции России.

Трехсторонние переговоры состоялись в четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Переговоры продлились около полутора часов.