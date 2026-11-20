Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров, которые решили встретиться с Владимиром Зеленским, заключить соглашение с Россией, написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Трамп считает, что этим странам следует перестать финансировать Украину и направить средства на собственные потребности. Журналисты отмечает, что глава Белого дома позвонил с президентского борта на мобильный телефон своего зятя Джареда Кушнера.

Тот вместе со специальным представителем американского лидера Стивом Уиткоффом принимал участие во встрече так называемой «коалиции желающих» в Берлине. Трамп, как утверждается в публикации, обратился к присутствующим на мероприятии европейским лидерам и отметил, что те расходуют «миллиарды и миллиарды» на Украину вместо своих стран.

При этом, согласно источника, канцлер ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск восприняли слова Трампа со скептицизмом и заявили, что продолжат помогать киевскому режиму.

Напомним, 19 ноября Дональд Трамп в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС заявил, что США и Китай намерены содействовать урегулированию украинского конфликта.