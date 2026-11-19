Несмотря на то, что визит Владимира Путина в Китай для участия в саммите АТЭС носит рабочий характер, российскому лидеру был оказан приём, соответствующий самому высокому уровню, отметила в эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт по этикету и деловым коммуникациям Екатерина Богачева, проанализировав кадры встречи российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне.

«В протокольной практике есть несколько уровней визитов: государственный, официальный, рабочий, неофициальный. По всем признакам сейчас визит рабочий — для участия в саммите. Но сейчас есть и расширенная часть: визит в университет, например. Или очень яркая встреча Путина в аэропорту с приветствием от военного караула, девушек с флажками. Это в традиции восточного гостеприимства: всё должно быть устроено так, чтобы гостю было удобно», — пояснила Богачева.

Эксперт констатировала, что такие элементы больше характерны для официального визита, однако они были сделаны для российского лидера именно сейчас.

«В каких случаях оказывают самый высокий приём? В случаях государственных и официальных визитов. Но здесь почести и внимание такие, как в рамках самых высоких визитов. То есть, мы видим рабочий формат поездки, но при этом исключительный уровень оказанных почестей Путину», — заключила Богачева.

Напомним, Путин охарактеризовал встречу с Си Цзиньпином в Шэньчжэне как «разговор с хорошим другом». Об этом российских лидер сказал, выступая перед студентами Пекинского политехнического института, созданного на базе МГУ.

Как стало известно, президент США Дональд Трамп прибыл в Шэньчжэнь, где завтра он встретиться с Путиным и Си Цзиньпином. Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что главы России, США и Китая проведут содержательную дискуссию по ключевым международным проблемам.

Ранее Богачева объяснила что означает общий завтрак Путина и Си Цзиньпина и обилие цветочных композиций на их встрече.