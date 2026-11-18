Эксперт по этикету и деловым коммуникациям Екатерина Богачева в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказала, что означает совместный завтрак президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

По словам собеседника, протокольные завтраки, обеды и ужины проводятся в том случае, если они заранее запланированы в программе мероприятия.

«Это может говорить о том, что принимающая сторона заботится о других делегациях, — отметила Богачева. — И, конечно, двусторонний завтрак двух лидеров может подтверждать какие-то договорённости. А может создавать ситуацию, когда лидеры могут обсудить что-то дополнительное».

Богачева подчеркнула, что судить о статусе переговоров именно по завтраку нельзя, однако в целом мероприятие выглядит продуманным.

«Мы можем видеть, что это продуманное мероприятие с большим количеством декора, в довольно дружеской обстановке. На завтраке присутствуют также министр иностранных дел РФ Лавров и помощник президента Ушаков, лидеры сидят рядом, и это значит, что они будут вести какую-то беседу», — добавила собеседница aif.ru.

Богачева также обратила внимание на рассадку за столом.

«Понятно, что общение идёт через переводчиков, но наш президент сидит справа от китайского лидера. Правая сторона — это всегда самое почётное место. Действительно, иногда располагают гостя напротив, но чаще это связано с особенностью конкретного места», — пояснила эксперт.

Как сообщалось, Путин охарактеризовал встречу с Си Цзиньпином в Шэньчжэне как «разговор с хорошим другом». Об этом российских лидер сказал, выступая перед студентами Пекинского политехнического института, созданного на базе МГУ.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп прибыл в Шэньчжэнь, где завтра он встретиться с Путиным и Си Цзиньпином. Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что главы России, США и Китая проведут содержательную дискуссию по ключевым международным проблемам.