Владимир Путин пригласил представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона посетить Форум будущих технологий, который пройдет в России в феврале 2027 года.

По словам президента, участники смогут подробнее узнать об идеях и передовых разработках РФ.

Глава государства выступил с этим предложением на деловом саммите АТЭС. Ранее там же он заявил, что Россия готова передавать партнерам по Азиатско-Тихоокеанскому региону свои технологии и помогать им укреплять технологический суверенитет.

Путин находится в китайском Шэньчжэне, где 18 и 19 ноября проходит форум АТЭС. Деловой саммит стал первым мероприятием в рабочей программе российского президента в Китае.