Операторы беспилотников российской группировки войск «Восток» атаковали скопления украинских военнослужащих в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, разведывательные расчеты 36-й общевойсковой армии выявили перемещение групп ВСУ между опорными пунктами. После обнаружения целей российские военные задействовали FPV-дроны, нанеся удары по украинским подразделениям, в том числе находившимся в укрытиях и на подготовленных позициях.

По данным Минобороны, в результате атак удалось нарушить передвижение украинских сил между опорными пунктами. Кроме того, были пресечены попытки противника перебросить подкрепления для усиления передовых позиций.

В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников

Украинские формирования предприняли попытку атаковать Краснодар с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила городская администрация, предупредив жителей о возникшей угрозе.

В связи с атакой в краевом центре ввели режим опасности БПЛА. Для отражения налета были задействованы силы противовоздушной обороны, а в городе включили систему оповещения населения с сигналом «Внимание всем».

Корреспондент Welt сообщил о транспортном коллапсе в Киеве

Ночные удары российских войск по автомобильным мостам через Днепр привели к серьезным перебоям в транспортном сообщении Киева. Об этом рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий в украинской столице.

По его информации, атаки затронули мостовую инфраструктуру, обеспечивающую связь между восточной и западной частями города. В результате движение автомобилей оказалось существенно затруднено, на дорогах образовались масштабные пробки, а транспортная обстановка резко ухудшилась.

«Здесь, в Киеве, минувшей ночью творился настоящий ад, иначе и не скажешь. Были нанесены мощные удары по киевским мостам, а именно — по автомобильным мостам, соединяющим восточную и западную части города через Днепр. Теперь в Киеве снова транспортный коллапс, гигантские пробки», — сказал он.

Германия выделит Украине 11,6 миллиарда евро в 2027 году

Германия планирует направить Украине около 11,6 миллиарда евро в 2027 году. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции контактной группы по вопросам военной поддержки Киева. При этом соответствующие расходы пока не получили окончательного одобрения немецкого парламента.

Проект государственного бюджета на следующий год был рассмотрен бундестагом в первом чтении в сентябре. Документ предусматривает выделение украинской стороне указанной суммы. Окончательное голосование по финансовому плану страны запланировано на 27 ноября.

В Белгородской области мужчина погиб при атаке беспилотника на автомобиль

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль погиб мужчина. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

По информации местных властей, удар пришелся непосредственно по машине, в которой находился человек. Мужчина получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Депутат Рады заявил об издевательствах над мобилизованными в ВСУ

В одной из воинских частей Вооруженных сил Украины мобилизованных солдат якобы привязывали к деревьям и удерживали в таком положении на протяжении нескольких суток. Об этом сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, обративший внимание на предполагаемые случаи жестокого обращения с военнослужащими.

В подтверждение своих слов парламентарий опубликовал видеозапись судебного заседания. На нем военнослужащий, самовольно покинувший расположение части, рассказал о применявшихся к нему и другим солдатам мерах воздействия. По его утверждению, мобилизованных связывали за руки, оставляли привязанными к деревьям на двое суток и избивали.