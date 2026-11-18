Президент России Владимир Путин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне проводит встречу с лидером Вьетнама То Ламом.

«У нас близкие позиции по многим актуальным международным вопросам, мы тесно сотрудничаем на международной арене», — сказал Путин на переговорах с То Ламом.

Президент России отметил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом находится в числе приоритетов внешней политики РФ.

Путин находится в китайском Шэньчжэне, где 18 и 19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит стал первым мероприятием в рабочей программе российского президента в Китае. В среду Путин и Си Цзиньпин провели переговоры.