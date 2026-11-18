В ночь на 17 ноября БПЛА ВСУ атаковали Крым. В результате налета в Ленинском районе погибли два человека. Кроме того, второй раз за сутки был атакован Крымский мост.

Следственный комитет РФ в связи с этим возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, конструкции моста повреждены, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Удар с моря в обход ПВО

Вооруженные силы Украины могли атаковать Крымский мост со стороны моря, чтобы не попасть в зону видимости систем ПВО, в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Удар был с моря. Потому что над Запорожской и Херсонской областями есть несколько зон ПВО, они бы обязательно перехватили ракету. Ракета летела над морем на предельно малой высоте, сделала горку и атаковала», — сказал Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что пролетающую низко ракету сложно обнаружить.

«Средства ПВО могут начать размещать на баржах для дополнительной линии обороны в Черном море, и нашими безэкипажными катерами их охранять от БЭКов украинских», — добавил он.

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«Фламинго» и Starlink

По данным военных каналов, удар был нанесен с помощью управляемой ракеты «Фламинго». Кнутов объяснил, как эта ракета могла долететь до Крымского моста.

«Те кадры, что есть в сети, говорят о том, что на "Фламинго" была установлена видеокамера, сигнал передается, вероятно, с помощью терминала Starlink на пункт управления. И Starlink в данном случае либо взломан, либо используется система, когда часть Starlink работает, условно, во Львовской области, а терминалы установлены на воздушные шары и таким образом осуществляется связь непосредственно с крылатой ракетой и пунктом наведения этой ракеты», — сказал Кнутов.

Он отметил, что за счет видеонаведения точность ракеты сильно увеличивается. Боевая часть превышает 1 тонну.

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Альтернативная версия запуска ракеты

Кнутов не исключил и другой сценарий наведения, с помощью шведского самолета ДРЛО.

«Может быть еще один вариант — есть шведский самолет, на основе которого создан летающий радар, который мог находиться в нейтральной зоне и с его помощью могло осуществляться наведение ракеты», — добавил он.

Речь про шведский самолет ДРЛО ASC890, построенный на базе турбовинтового Saab 340. В воздухе он может непрерывно находиться около пяти часов. По разным данным, радиус обзора — от 400 до 500 километров, уточнил эксперт.

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Удары по Киеву

Российские войска нанесли серию ответных ударов по украинской столице. По данным мониторинговых групп, по Киеву и области было выпущено около 10 баллистических ракет. Основной целью назывались энергетическая, критическая, мостовая и логистическая инфраструктура.

Вечером 16 ноября около 23:30–23:33 в Киеве прогремели две серии сильных взрывов. Украинские Воздушные силы сообщили о пусках баллистических ракет, мэр Виталий Кличко подтвердил, что город атакован, и заявил о работе ПВО. По данным BBC, именно в ходе этой вечерней атаки ракеты попали в Северный и Южный мосты через Днепр. Также были повреждены системы критической инфраструктуры, в ряде районов возникли перебои с водо- и теплоснабжением, движение по обоим мостам временно перекрыли.

Утром 17 ноября российские войска нанесли повторный удар баллистикой по Киеву. Около 05:40 в столице вновь раздалась серия мощных взрывов. На этот раз была повреждена наземная инфраструктура метрополитена: движение поездов на части «зеленой» линии между станциями «Осокорки» и «Красный хутор» приостановили. Всего, по данным Зеленского, по двум мостам было выпущено семь баллистических ракет — четыре по Южному и три по Северному; на кадрах с Южного моста видны пробоины и разрушение анкерного узла вантовой конструкции.

Минобороны РФ заявило, что удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА по предприятиям ВПК и объектам транспортной инфраструктуры.