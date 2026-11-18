В ходе встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне президент США Дональд Трамп поинтересовался состоянием дел у российского лидера Владимира Путина. Глава российского государства в ответ продемонстрировал жест одобрения, подняв большой палец вверх.

Перед началом официальных мероприятий хозяин форума председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил высокопоставленных гостей, обменявшись с ними рукопожатиями и краткими репликами.

«Как у вас дела?» — поинтересовался глава Белого дома в момент приветствия. Российский президент ответил невербальным жестом.

Встреча лидеров проходит на площадке Международного коммуникационного центра Шэньчжэня, расположенного в административном районе Футянь.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп расположились слева и справа от Си Цзиньпина на приеме.