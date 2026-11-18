Президент РФ Владимир Путин выступил с речью в российско-китайском университете в Шэньчжэне.

Слушателями небольшой «лекции» стали несколько сотен студентов и преподавателей учебного заведения, а также участники международной конференции «Русский язык и литература в Китае».

Путин прибыл в университет, который был создан на базе МГУ и Пекинского политехнического института 10 лет назад, после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшихся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).