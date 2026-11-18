Обилие цветочных композиций на завтраке президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина — это не просто декоративный элемент, а важная часть китайской культуры, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала эксперт по этикету и деловым коммуникациям Екатерина Богачева.

Встреча лидеров прошла в рамках саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Цветы в китайской культуре занимают особое место, у цветов есть язык. Здесь очень изобильная и насыщенная композиция. Можно действительно проследить значение цветов. Скажем, например, тюльпан — это символ благосостояния», — подчеркнула Богачева.

По словам эксперта, для китайской культуры украшение цветами — это устойчивая традиция.

«Цветами украшают всевозможные точки — места для фотографий, выступлений. Ну и, конечно, стол. Важно, что цветы не закрывают собеседников, а органично дополняют сервировку и задают настроение», — отметила специалист.

Богачева добавила, что такая деталь, как цветочное оформление, свидетельствует о внимании принимающей стороны к атмосфере встречи и стремлении создать комфортную обстановку для переговоров.

Отметим также, что встреча Путина и Си Цзиньпина прошла в госрезиденции «Цилинь Шаньчжуан», названной в честь «китайского единорога» — символа долговечности и благополучия.

«Даже названия в Китае очень символичные. Поэтому и отношение ко всем церемониальным элементам пристальное», — констатировала Богачева.

Как сообщалось, Путин охарактеризовал встречу с Си Цзиньпином в Шэньчжэне как «разговор с хорошим другом». Об этом российских лидер сказал, выступая перед студентами Пекинского политехнического института, созданного на базе МГУ.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп прибыл в Шэньчжэнь, где завтра он встретиться с Путиным и Си Цзиньпином. Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что главы России, США и Китая проведут содержательную дискуссию по ключевым международным проблемам.