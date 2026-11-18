Председатель КНР приветствовал президента США Дональда Трампа по прибытии на саммит форума АТЭС. Китайский лидер лично подошел к трапу самолета, чтобы встретить американского коллегу.

Президент США Дональд Трамп 18 ноября прибыл в китайский Шэньчжэнь, где завтра состоится его трехсторонняя встреча с главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Американский лидер также примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Шэньчжэне сегодня и завтра.

Ранее издание The Hill писало, что предстоящая встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите может положить начало обсуждению сокращения ядерных вооружений.