Пекин сообщил, что 19 ноября в Шэньчжэне состоится трехсторонний разговор Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякуня, лидеры сосредоточатся на вопросах, касающихся «мира во всем мире».

Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что главы России, США и Китая проведут содержательную дискуссию по ключевым международным проблемам. Речь идет об «углубленном обмене мнениями» по вопросам, связанным с миром во всем мире.

"Главы трех государств проведут углубленный обмен мнениями по важным вопросам, касающимся мира во всем мире", - отметил Го Цзякуня на брифинге, комментируя повестку предстоящего саммита.

Ранее МИД Китая сообщал, что Си Цзиньпин 19 ноября примет Путина и Трампа в Шэньчжэне. Тогда ведомство не раскрывало детальную повестку. Однако сейчас представитель Го Цзякунь обозначил мир и стабильность как центральные направления предстоящего диалога.

Переговоры пройдут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. Это будет первый очный контакт глав трех государств именно в трехстороннем формате.