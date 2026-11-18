Французские военные находятся на Украине не с лета 2026 года, а с конца 2022-го, заявил военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии aif.ru. По его мнению, сообщения о французской миссии Volia («Воля») могут быть организованной утечкой, призванной легализовать присутствие французских военнослужащих на Украине.

Ранее французское радио RFI сообщило, что миссия Volia действует на территории Украины как минимум с лета 2026 года. По данным издания, её задачами являются обучение украинских военнослужащих и техническое обслуживание вооружения, поставленного Парижем. Официально Франция присутствие контингента не объявляла.

«Французские военные находятся на Украине с конца 2022 года. Можно точно утверждать, что они появились, когда пошли поставки французских вооружений. Помимо исполнения функций инструкторов и советников, первыми экипажами и расчётами управляли тоже французы», — сказал Джерелиевский.

По словам эксперта, часть военнослужащих могла быть формально уволена из вооружённых сил на время командировки.

«Некоторых из них легендировали: на время командировки на Украину они увольнялись из вооружённых сил формально. По возвращении восстанавливались и, как правило, получали повышение. Им выплачивалась зарплата за всё время нахождения там плюс бонусы за боевые, а воинский стаж насчитывался с учётом участия в боевых действиях», — пояснил он.

Точное число французских военных на Украине, по оценке Джерелиевского, назвать затруднительно. В публикациях фигурируют разные цифры, в том числе около 300 человек, однако реальное количество может быть больше.

«Помимо того, что всё французское вооружение, которое там имеется, французы обслуживают, еще есть советники, есть представители разведки. Они отслеживают происходящее, готовят отчёты и аналитические записки, по которым пересматривается система подготовки в самой французской армии», — добавил эксперт.

Джерелиевский считает, что публикация о миссии не была случайной.

«То, что это слив, совершенно однозначно, потому что средства массовой информации не будут публиковать такие материалы без санкции сверху. Я думаю, что фактически они явочным порядком пытаются легализовать своё воинское присутствие на территории Украины», — считает он.

По его версии, цель такой информационной кампании — либо сорвать мирные переговоры, либо добиться того, чтобы присутствие французских военных перестали воспринимать как нечто исключительное.

«Они надеются, что таким образом им удастся закрепиться на Украине. Для них очень важно сохранить Киев именно как антироссийский плацдарм, как таран против России», — заключил Джерелиевский.

Эксперт также заявил, что французских военнослужащих на Украине выявляют с помощью агентурной и радиотехнической разведки, а после определения места их дислокации по целям наносят удары.

«Французские наёмники являются приоритетной целью, за ними идёт охота. И, в принципе, она достаточно успешная: их вычисляют, по ним наносят удар, они гибнут», — заявил он.

В качестве примера Джерелиевский привёл эпизод в Харьковской области в 2023 году, когда, по его словам, после утечки информации был нанесён удар по гостинице, где находились украинские военнослужащие.

«В Харьковской области, если я не ошибаюсь, в 2023 году было уничтожено несколько десятков украинских военнослужащих в гостинице. Кто-то из их украинских побратимов эту информацию слил, и она была немедленно отработана», — сказал эксперт.

По его мнению, сведения о местонахождении иностранных военных поступают из нескольких источников.

«Во-первых, это агентурная разведка. В самих ВСУ и других силовых структурах Украины всё больше людей, готовых с нами сотрудничать. Кто-то — из идейных соображений, кто-то — за деньги, кто-то желает спасти свою шкуру после того, как всё кончится. Разные мотивы, но таких людей становится всё больше, информация течёт к нам», — сказал Джерелиевский.

Он добавил, что данные также могут поступать по каналам радиотехнической разведки. После подтверждения места дислокации выбирается наиболее подходящее средство поражения.

«Когда выявляется место дислокации, по нему наносится удар ракетой, дроном — тем, что наиболее подходит для данной задачи. Если цель находится в зоне досягаемости нашей авиации, например в Харькове или Запорожье, может быть использована и авиация», — отметил эксперт.

Джерелиевский предположил, что захват французских военнослужащих в плен затруднён, поскольку их не используют в качестве обычной пехоты на переднем крае.

«Я думаю, что они в основном непосредственно на передовой не находятся. Это не колумбийцы-одноразовые, это именно военнослужащие, поэтому, конечно, их захватить в плен будет нелегко. Их стараются беречь», — сказал собеседник aif.ru.

Эксперт также предположил, что в 2022 году на «Азовстали» могли находиться французские военные, судьба которых осталась неизвестной.

«На "Азовстали" в 2022 году была информация о нахождении французских военнослужащих. Их дальнейшая судьба неизвестна: никаких официальных заявлений относительно их применения не было. Было обнаружено несколько тел, по всей видимости, иностранцев, которых ликвидировали — вероятно, чтобы избежать последствий — их попадания в российский плен», — заключил Джерелиевский.