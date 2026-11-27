Президент США Дональд Трамп стремится заключить принципиальное соглашение по Украине с Россией и Европой до 3 января, когда начнёт работу новый Конгресс, где большинство будет у демократов. Такое мнение в эксклюзивной беседе с aif.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Ему нужно успеть за это время хотя бы какое-то принципиальное решение по Украине заключить и с Россией, и с Европой. После чего можно скинуть все самые сложные моменты — то есть обсуждение деталей, нюансов, всего остального — на наши плечи, на плечи европейцев, и как бы от всего этого отстраниться, как Трамп надеется», — пояснил эксперт.

Однако, по прогнозу Дудакова, вряд ли у Трампа это получится.

«Очевидно, что переговорный процесс будет ни шатко ни валко идти в следующем году, и там уже, конечно, Трампу будет сложнее в этих переговорах проявлять активность, потому что демократы будут его задавливать расследованиями, импичментом, угрожать последствиями», — отметил политолог.

Он также допустил, что встреча Трампа и Рютте могла быть попыткой НАТО перебить информационный фон после встречи лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне.

«Однако все же, скорее всего, встреча американского президента и генерального секретаря альянса планировалась, скажем так, сильно заранее, и просто пришлась к месту. Европейцы попытались склонить Трампа на свою сторону, но вряд ли у них это получилось», — подытожил Дудаков.

Напомним Трамп и Рютте провели переговоры, в ходе которых обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и итоги последних саммитов альянса. В Белом доме назвали встречу весьма продуктивной и даже превосходной.

Ранее специальный посланник президента США и его зять Джаред Кушнер заявил, что одна из проблем урегулирования конфликта связана с выработкой Европой единой позиции по ситуации вокруг Украины. Он назвал это непростой задачей. Дипломат отметил, что проблема кроется в том, что в Европе нет чёткого руководства.

Кушнер также рассказал о необходимости создания горячих линий между Россией, НАТО и европейскими странами после окончания боевых действий на Украине.