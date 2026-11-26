Встреча президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте во Флориде, на которой, в том числе, поднимался вопрос конфликта на Украине, носила сугубо дежурный характер. Как отметил в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков, никакой конкретики стороны после переговоров не озвучили.

«Понятно, что Трамп пообещал натовским ястребам договориться с Россией, убедить ее не расширять конфликт на Украине, хотя мы отлично понимаем, что Россия никогда не стремилась к этому, — подчеркнул Дудаков. — И те, кто сейчас своими действиями расширяют географию конфликта, — это именно европейские ястребы».

Политолог обратил внимание на то, что именно европейские страны создают провокации в Балтийском море в отношении Калининграда, а также в отношении российских кораблей в Чёрном и Средиземном морях. По его мнению, пытаясь показать силу вместе с украинцами и навредить России, они и расширяют географию конфликта.

«Я думаю, Трамп это всё тоже понимает. Но ему нужно сейчас убеждать все стороны — и нас, и европейских ястребов — в необходимости договариваться, ведь у него остается буквально месяц. Уже 3 января начнет работать Конгресс, где большинство мест занимают демократы», — подытожил Дудаков.

Напомним Трамп и Рютте провели переговоры, в ходе которых обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и итоги последних саммитов альянса. В Белом доме назвали встречу весьма продуктивной и даже превосходной.

Ранее специальный посланник президента США и его зять Джаред Кушнер заявил, что одна из проблем урегулирования конфликта связана с выработкой Европой единой позиции по ситуации вокруг Украины. Он назвал это непростой задачей. Дипломат отметил, что проблема кроется в том, что в Европе нет чёткого руководства.

Кушнер также рассказал о необходимости создания горячих линий между Россией, НАТО и европейскими странами после окончания боевых действий на Украине.