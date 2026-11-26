Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели переговоры во Флориде. Стороны обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и итоги последних саммитов альянса. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-пулом Белого дома.

«Встреча была весьма продуктивной. Главными темами стали конфликт между Россией и Украиной, конфликт в Иране, а также все рекордные достижения, которых мы совместно добились на саммитах в Гааге и Анкаре», — отмечается в документе.

Отдельно Трамп и Рютте подчеркнули важность скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Оба политика охарактеризовали состоявшиеся переговоры как «превосходные» и «очень продуктивные».

Визит генсека НАТО в США проходит на фоне обсуждения американских инициатив по разрешению украинского кризиса. Ранее Рютте заявлял, что некоторые страны альянса, в том числе Соединенные Штаты, пока не поддерживают вступление Украины в НАТО.

Кроме того, глава альянса отмечал, что решения о возможном военном присутствии НАТО вблизи российских границ должны приниматься исключительно государствами — членами организации.

Ранее Марк Рютте признал, что РФ никогда не совершала нападений на страны Североатлантического альянса.