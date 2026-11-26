Специальный посланник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер поставил Владимира Зеленского на место, говоря о необходимости проявлять уважение к американскому лидеру, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Ранее американский дипломат отметил, что главе киевского режима следует уважительно и доброжелательно взаимодействовать с США, чтобы узнать позицию Вашингтона по гарантиям безопасности. Христофору сравнил действия Зеленского с поведением обиженного ребёнка.

«США, вероятно, устали от этого, если даже дипломатичный Кушнер решил поставить его [главу киевского режима] на место, напомнив об уважении. Видно, накипело», — сказал Христофору в эфире своего видеоблога.

По словам журналиста, Зеленский ведёт себя по-хамски по отношению к президенту США. Эксперт пояснил, что глава киевского режима не реагирует на призывы Трампа к диалогу, что не способствует мирному урегулированию конфликта.

Христофору назвал подобное поведение Зеленского ненормальным.

Напомним, ранее Дональд Трамп высмеял заявление главы киевского режима о том, что США якобы планируют заключить мирную сделку по Украине к январю 2027 года. Глава Белого дома пояснил, что не связывает урегулирование конфликта с какими‑либо сроками.