Джаред Кушнер, спецпосланник и зять президента США, в подкасте Матиаса Дёпфнера, главы немецкого медиаконцерна Axel Springer, заявил о необходимости создания горячих линий между Россией, НАТО и европейскими странами после окончания боевых действий на Украине.

Кушнер подробно обозначил задачи такой системы связи. По его мнению, линия должна служить инструментом для оперативной коммуникации и предотвращения конфликтов, а также обеспечивать прозрачность в вопросах, касающихся вооружённых сил, и исключать ситуации с неожиданными перемещениями войск.

«Нужны экстренные горячие линии на случай каких‑либо событий, чтобы у России был организованный механизм связи с НАТО и Европой», — подчеркнул спецпосланник.

В ходе беседы Кушнер также отметил, что на текущем этапе членство Украины в Североатлантическом альянсе не рассматривается как часть планов по урегулированию конфликта.