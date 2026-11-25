Одна из проблем урегулирования конфликта связана с выработкой Европой единой позиции по ситуации вокруг Украины, заявил специальный посланник президента США и его зять Джаред Кушнер.

Он назвал это непростой задачей. Дипломат отметил, что проблема кроется в том, что в Европе нет чёткого руководства.

«Одна из трудностей, с которыми мы столкнулись, заключается в том, как организовать взаимодействие и выстроить диалог с Европой. Там нет никого, кто действительно руководил бы всем», — сказал он в интервью руководителю немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру.

Кушнер напомнил о предложении президента США Дональда Трампа к Европе вести совместную работу над урегулированием. По словам спецпосланника, в ответ на это европейские страны сформировали группу из восьми представителей для переговорного процесса.

Он не стал рассказывать, кого включили в указанный список. Дипломат также подчеркнул, что отсутствие представителей Европы на переговорах в Абу-Даби было следствием её большого количества провокационных шагов и заявлений.

Напомним, 25 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что если Европа окажется за столом переговоров по Украине, то её представители сразу же «положат ноги» на него. Он отметил, что России такой результат не нужен.