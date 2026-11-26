Владимир Зеленский публично отверг предложение Александра Лукашенко о совместном визите в Москву, обидевшись на сравнение с «чемоданом, который можно взять в самолет и улететь.»

Однако, как считает экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник, истинная причина отказа кроется вовсе не в личной обиде на белорусского лидера и не в страхе за свою безопасность в России. По мнению эксперта, Зеленский панически боится собственных радикалов, которые могут просто не пустить его обратно на Украину.

«Вопрос не в том, что Зеленский боится, что ему безопасность в России не обеспечат. Уполномоченный по правам человека Лубинец же прилетел в Алешки через Россию и сказал, что было все организовано идеально, как договорились по протоколу. Чего боится Зеленский? Он боится, что его националисты не пустят назад на Украину», — заявил Олейник.

По его словам, у главы киевского режима нет управы над боевиками, которые представляют собой самостоятельную банду, способную в любой момент принять решение о свержении своего лидера.

«Это банда, которая самостоятельно может принять решение, свергнуть его. Поэтому он их боится, а не Россию, которая всегда выполняла взятые обязательства», — подчеркнул экс-нардеп.

В то же время Зеленский не просто боится ехать в РФ — он откровенно не хочет мира, используя любую возможность для затягивания конфликта. Олейник уверен: Зеленский сознательно взял паузу до начала работы нового Конгресса, где значительное большинство получат представители Демократической партии, чтобы выпросить у них возобновление военных поставок и усиление санкционного давления на Россию.

Более того, Олейник отметил, что Трамп уже высмеял заявления Зеленского о сроках мирной сделки, заявив, что не связывает урегулирование с жесткими датами.

«Трамп сказал уже, что у него сроков нет, мол, если надо, урегулирую сегодня. На мой взгляд, Зеленский хочет перемирия к январю, потому что сегодня наступает генерал мороз. Если первая половина ноября была еще более-менее, то сегодня в Киеве катастрофа», — добавил Олейник.

При этом, если бы Зеленский действительно хотел показать хорошие намерения, он мог бы взять паузу в ударах, но вместо этого киевский режим атаковал суда в других странах и бил по мостам во время саммитов.

«Зеленскому мир не нужен. Потому что как только он наступит, Украины не будет, никто ей не даст денег. И куда ему бежать? В Лондон? Его и там достанут», — подытожил экс-депутат Рады.