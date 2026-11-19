Встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина на саммите АТЭС начнется в ближайшее время. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

На полях саммита АТЭС в четверг прошла встреча Путина с Трампом. Она продлилась почти 50 минут и попала на первые полосы мировых СМИ.

Также состоялись переговоры президента США с Си Цзиньпином. Трампа сопровождали госсекретарь США Марко Рубио, глава американского Минфина Скотт Бесент, министр торговли Говард Латник, торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир, новый глава аппарата Белого дома Стивен Миллер и посол Вашингтона в Пекине Дэвид Пердью.

Ранее Трамп заявил, что США и Китай хотят помочь урегулировать боевые действия на Украине.