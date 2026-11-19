Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся 19 ноября на полях саммита АТЭС в Китае, попала на первые полосы мировых СМИ.

Переговоры прошли в преддверии трехсторонней встречи с председателем Китая Си Цзиньпином.

Двусторонняя встреча президентов России и США на полях саммита АТЭС длилась около 48 минут.

Новость о встрече Путина и Трампа поместили на первые полосы такие британские издания, как Guardian и Financial Times, американский телеканал CNN, китайская газета South China Morning Post.

Напомним, когда американский президент вошел в зал, он спросил у присутствующих, указывая на Путина: «Кто это?» Затем глава Беллого дома сам же ответил: «Это мой друг». Далее лидеры России и США пожали друг другу руки.

Ранее в Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Трамп в ходе личной встречи.