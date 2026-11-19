Перед началом двусторонней встречи на полях саммита АТЭС в Китае президент США Дональд Трамп что-то сказал на ухо российскому лидеру Владимиру Путину.

Перед переговорами главы государств пожали друг другу руки. Трамп также дважды повторил, что рад видеть российского президента.

Перед началом церемонии совместного фотографирования участников саммита Путин и Трамп успели провести короткую беседу. В присутствии председателя КНР Си Цзиньпина лидеры обменялись приветствиями и несколькими репликами.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. В объединение входят 21 экономика региона, в том числе Россия.