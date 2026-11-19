Президент США Дональд Трамп заявил, что разделяет с председателем КНР Си Цзиньпином позицию о необходимости беспрепятственных поставок нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, оба лидера твердо убеждены в необходимости сохранения поставок нефти через этот маршрут.

Заявление прозвучало на фоне встречи Трампа и Си Цзиньпина, которая проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.

В АТЭС входят 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россия.