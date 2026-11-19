Вашингтон и Пекин намерены содействовать урегулированию украинского конфликта. Об этом проинформировал американский президент Дональд Трамп на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в ходе саммита АТЭС.

«Мы хотим оказать помощь в том, что касается конфликта между РФ и Украиной. Хотели бы, чтобы он прекратился. Думаю, я имею право с полной уверенностью высказаться от имени нас обоих», — сообщил американский лидер.

По словам главы Белого дома, его встреча с лидером России Владимиром Путиным заложила основу для успешных трехсторонних переговоров с участием глав РФ, США и Китая.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что обсуждали Путин и Трамп в ходе личной встречи на саммите АТЭС.