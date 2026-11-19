Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям».

По его словам, диалог двух лидеров имеет большое значение, за ним следит весь мир. Дмитриев также обратил внимание на попытки европейских стран помешать контактам Москвы и Вашингтона.

«Понятно, много сил пытается помешать. Но этот диалог очень важен», — подчеркнул глава РФПИ после двусторонней встречи Путина и Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером заявил, что хотел бы, чтобы мир на Украине был вечным.