Землетрясение произошло на Украине. Подземные толчки ощутили жители восьми областей страны, сообщило издание «Страна.ua».

По данным Главного центра специального контроля Украины, интенсивность колебаний в отдельных населенных пунктах достигала 4–5 баллов по шкале MSK-64. Толчки зафиксировали в Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Украинские специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 с очагом на глубине 134 километров. При этом румынский Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли сообщил о магнитуде 5,8. По его данным, подземные толчки произошли в 02:48 по местному времени в сейсмоактивной зоне Вранча. Позднее румынские специалисты оценили магнитуду в 5,7.

Зона Вранча расположена в районе изгиба Восточных Карпат и является источником глубокофокусных землетрясений, которые ощущаются в Румынии, Молдавии и соседних странах.