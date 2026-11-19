Продолжительность состоявшейся в рамках саммита АТЕС в КНР встречи российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа составила около 50 минут.

Встреча лидеров двух стран состоялась в Центре международных обменов в Шэньчжэне при участии главы российского МИД Сергея Лаврова, министра финансов РФ Антона Силуанова, помощника президента Юрия Ушакова и гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

С американской стороны на встрече присутствовали глава Госдепа Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

В начале встречи Трамп назвал президента РФ своим другом и выразил надежду на продуктивные переговоры. Путин поблагодарил главу Белого дома на английском языке.