Глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам о стремлении российского президента Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта.

В ходе пресс-конференции в Белом доме президент США сообщил, что на встрече с ним Путин «ясно изложил» желание добиться урегулирования конфликта при помощи дипломатии.

Ранее газета Financial Times сообщила, ссылаясь на источники, что Трамп намерен добиться урегулирования украинского конфликта к началу следующего года.

Напомним, двусторонняя встреча президентов РФ и США состоялась накануне на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путину и Трампу удалось обсудить ряд вопросов, несмотря на то, что беседа была недолгой.