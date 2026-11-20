Глава Белого дома Дональд Трамп намерен добиться урегулирования украинского конфликта к началу следующего года пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

«Администрация Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Киев заключил мирное соглашение с Россией к началу января, до того как демократы получат контроль над Конгрессом», — говорится в публикации.

Источник издания в Европе об усилившихся на фоне давления со стороны Соединенных Штатов опасениях в ЕС и на Украине относительно того, что заключение мира потребует значительных уступок со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что после состоявшихся накануне в Китае переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином Трамп позвонил в Берлин, где проходила встреча союзников Киева, и призвал прекратить военную помощь Украине.