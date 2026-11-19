Двусторонняя встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в целом прошла хорошо. Главам государств удалось обсудить ряд вопросов, несмотря на непродолжительность беседы. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«В целом хорошо», — сказал Песков журналистам, комментируя переговоры, состоявшиеся в Шэньчжэне.

По словам Пескова, встреча была недолгой, однако стороны успели затронуть несколько вопросов.

Путин и Трамп провели переговоры 19 ноября на полях саммита АТЭС в Китае. Заходя в комнату переговоров, американский лидер поприветствовал российского коллегу и назвал его своим другом.