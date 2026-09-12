США на грани катастрофы из-за нехватки оружия: новости в мире 12 сентября

Запасы ряда критически важных боеприпасов в США сократились до исторически низкого уровня. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, вице-президент Джей Ди Вэнс весной и летом проводил встречи с американскими военными в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, оценивая состояние арсеналов и последствия поставок вооружений для сдерживания Китая, России и КНДР.

Особую обеспокоенность вызывает сокращение запасов ракет-перехватчиков Patriot: к концу весны на одном из направлений их оставалось менее 100 единиц. Резервы тактических ракет и других ключевых боеприпасов также достигли минимальных значений, что, по оценке автора публикации, ограничивает возможности американских вооруженных сил.

Page Six: Леди Гага впервые стала матерью

Американская певица Леди Гага впервые стала матерью, сообщает издание Page Six. Артистку вместе с ее женихом, предпринимателем Майклом Полански, и новорожденным ребенком запечатлели папарацци во время прогулки в Северной Калифорнии.

Пара пока не раскрывает подробности о рождении малыша, включая его пол, имя и точную дату появления на свет. Ранее у Леди Гаги не было детей, однако певица неоднократно рассказывала о желании стать матерью.

Bild: патрия Мерца теряет поддержку в Нижней Саксонии

Христианско-демократический союз Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца снизил позиции в рейтинге партий Нижней Саксонии. Согласно опросу института Insa для газеты Bild, лидирует Социал-демократическая партия Германии с 26% поддержки. ХДС занимает второе место с 22%, потеряв с апреля 3 процентных пункта, тогда как «Альтернатива для Германии» получила 21%, прибавив 1 пункт.

Далее расположились «Зеленые» с 15%, «Левая» с 6% и Свободная демократическая партия с 5%. На фоне снижения рейтинга ХДС Мерц не будет участвовать в предвыборных мероприятиях партии в Мекленбурге — Передней Померании. Глава регионального отделения Даниэль Петерс сообщил, что выборы в местный ландтаг состоятся 20 сентября одновременно с выборами в Палату депутатов Берлина.

The Daily Telegraph: британские военные изучают применение лошадей

Британская армия изучает возможность использования лошадей в современных военных операциях, пишет газета The Daily Telegraph. Издание опубликовало фотографии с ежегодных летних учений на полигоне Лонгмур в графстве Хэмпшир, где военнослужащие Королевской конной гвардии отрабатывали действия верхом на лошадях.

В британском Минобороны подтвердили проведение маневров. Военные тренируются вести разведку, передвигаться по труднопроходимой местности, использовать методы маскировки, организовывать снабжение и ухаживать за животными. При подготовке учитывается опыт союзников, которые продолжают применять лошадей в отдельных военных операциях.

BFMTV: при сходе поезда во Франции пострадали 44 человека

На севере Франции поезд сошел с рельсов, в результате чего пострадали около 44 человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти. Первоначально министр транспорта Франции Филипп Табаро говорил примерно о 20 пострадавших, однако позднее число получивших травмы было уточнено.

По данным префектуры, среди пострадавших оказалась 18-летняя пассажирка, которую в тяжелом состоянии экстренно доставили в университетскую больницу Руана. Другие подробности происшествия и обстоятельства схода состава с рельсов уточняются.

Le Parisien: Барделлу забросали чесноком на ярмарке во Франции

Лидера французской партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу забросали чесноком во время встречи с гражданами на сельскохозяйственной ярмарке в коммуне Бокруассан на востоке Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien. Политик проходил через толпу сторонников и раздавал автографы, когда неизвестный во время попытки сделать селфи бросил в него головку чеснока.

Сотрудники службы безопасности сразу окружили Барделлу и вывели его из зоны возможной опасности. Происшествие вызвало возмущение среди участников мероприятия. При этом некоторые торговцы еще до визита политика выражали недовольство его присутствием, опасаясь возможных финансовых потерь.

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