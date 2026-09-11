Штат Вашингтон затопит. США грозит катастрофа страшнее, чем в Непале

Непальская трагедия, где вышедшие из берегов реки и сошедшие с гор селевые потоки в августе этого года уничтожили целые поселения и унесли жизни более тысячи человек, может оказаться предвестником того, что вскоре с высокой вероятностью может произойти в самом сердце американского Северо-Запада. Вулканолог Геологической службы США предупредил: непальская ситуация повторится в окрестностях Сиэтла, если заранее не предпринять все необходимые меры, — с той лишь разницей, что источником стихии станет не горная река, а действующий вулкан Рейнир.

Непальская трагедия

26 августа 2026 года в северных районах Непала произошла одна из самых разрушительных природных катастроф в истории страны со времён землетрясения 2015 года. Сильнейший поток воды, грязи и горной породы хлынул в реку Бхоте-Коши после схода лавины и оползня на границе с Китаем. Стихия прошла по речному руслу более 70 километров, уничтожая на своём пути населённые пункты и инфраструктуру.

Последствия оказались катастрофическими. К середине сентября число погибших превысило 1370 человек, почти 4200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди них — сотни иностранных граждан из десятков стран. Стихийное бедствие лишило крыши над головой 32 тысячи семей, уничтожило около 7,5 тысячи домов и нарушило работу жизненно важной инфраструктуры в центральной части Непала. На данный момент ущерб от природной катастрофы оценивается в сумму более 2,5 миллиарда долларов. Вскоре оказалось, что подобный сценарий может повториться — но уже на другом континенте.

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Угроза на северо-западе США: вулкан Рейнир

10 сентября представитель вулканической обсерватории Геологической службы США (USGS) Холли Вайс-Расин выступила с предупреждением, которое привлекло внимание мировых СМИ. По её словам, в районе вулкана Рейнир в штате Вашингтон существует реальная угроза разрушительных горных потоков, подобных тем, что привели к катастрофе в Непале.

«Лахары представляют собой наиболее опасное вулканическое явление в Каскадных горах из-за дальности распространения и разрушительной силы. Более 90 тысяч человек живут в опасных зонах лахаров вулкана Рейнир, а последствия могут затронуть миллионы людей», — заявила Вайс-Расин.

Лахарами принято называть быстро движущуюся смесь воды, грязи, камней и другого обломочного материала, возникающую на склонах вулканов. Такие потоки способны преодолевать десятки километров и уничтожать все здания и инфраструктуру на своём пути. В отличие от обычных селей, лахары могут возникать не только во время извержений, но и спустя время после — из-за накопления рыхлого вулканического материала на склонах.

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Масштаб потенциальной катастрофы

Вулкан Рейнир — это действующий стратовулкан, расположенный примерно в 80 километрах от Сиэтла, одного из крупнейших городов Тихоокеанского Северо-Запада США. Несмотря на то, что последнее извержение произошло около полутора веков назад, геологи относят его к числу наиболее опасных вулканов на территории Соединённых Штатов. Данные Геологической службы США свидетельствуют, что за последние шесть тысяч лет с Рейнира сошли как минимум 11 крупных лахаров, и все они дошли до низменности Пьюджет-Саунд, густонаселённого региона, где расположены Сиэтл, Такома и другие крупные города. Здесь проживают около 90 тысяч человек, которые находятся в непосредственной зоне риска.

Опасность заключается и в том, что лахары могут двигаться со скоростью до нескольких десятков километров в час — у жителей этих районов есть считанные минуты на эвакуацию. В отличие от медленно поднимающейся воды при обычных наводнениях, поток грязи и камней от этой катастрофы сметёт всё на своём пути, разрушит мосты, дороги и здания.

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«Новые Помпеи» или катастрофа, которую можно предотвратить?

Власти штата Вашингтон заявляют, что осознают масштаб угрозы. Летом 2026 года Геологическая служба США пересмотрела и обновила карты вулканической опасности для Рейнира, расширив зоны риска на основании актуальных данных о лахарах. А уже в августе этого года в округах, прилегающих к вулкану, были организованы эвакуационные учения, в которых приняли участие более 20 тысяч человек.

Но, как показывает непальский опыт, даже самые серьёзные приготовления не всегда достаточны перед лицом стихии. В Непале оползень перекрыл русло реки, образовав естественную плотину, которая затем прорвалась и превратилась в наводнение, которого никто не ожидал. Аналогичный сценарий возможен и на Рейнире: накопление рыхлого материала на склонах, обильные осадки или сейсмическая активность могут спровоцировать сход лахара, хотя предварительные признаки извержения не всегда заметны.

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Некоторые российские СМИ уже сравнили потенциальную катастрофу с гибелью Помпей, вот только аналогия эта не совсем точна. Помпеи были уничтожены потоком лавы во время извержения Везувия, а в случае с Рейниром речь идёт о лахарах, которые, хотя и смертельно опасны, но всё же в современных реалиях поддаются прогнозированию и моделированию.

Сейчас Геологическая служба США активно следит за вулканом, наблюдая за деформациями склонов, сейсмической активностью и уровнем грунтовых вод. Современные системы раннего предупреждения позволяют обнаружить признаки приближающегося лахара за часы раньше до его схода. Неясным остается только одно — достаточно ли этих минут для эвакуации десятков тысяч людей.

Источник:

https://ria.ru/20260910/katastrofa-2116716469.html