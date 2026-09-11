Новости и сводка СВО на Украине, 12 сентября. Киев в огне, РФ жмет ВСУ

Aif.ru собирает ключевые новости СВО на Украине. Главное на 12 сентября.
- ВС РФ в минувшие сутки освободили село Зоревка в Запорожской области и Новогришино в Донецкой народной республике.
- Российская армия перешла к уничтожению дата-центров на территории Украины. Первый объект «Би-Мобайл» был поражен в столичном регионе.
- На Украине кончились деньги на социальные программы. В бюджете «незалежной» формируется дыра.
- Зеленский вновь решил угрожать России блэкаутами в ответ на удары по энергетике. Ранее ВС РФ уже анонсировали кампанию ударов.
- В США запасы критически важных боеприпасов, включая ракеты к ПВО Patriot, достигли самого низкого уровня в истории. Ранее Киев заявил о планах закупить 1000 ракет к этим ЗРК.
- Российские войска зашли в Николаевку под Славянском. Город перешел в «серую зону».
- ВС РФ охватывают Орехов с двух направлений и ведут штурм города.
- Песков: РФ, США и Украина могут возобновить трехсторонние переговоры.
Российские военные освободили Зоревку и Новогришино
Подразделения группировки войск «Восток» освободили Зоревку в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Это небольшое село с довоенным населением около 60 человек, которое лежит у границы с Запорожской областью. В результате боев под контроль русской армии перешли 4 кв. км территории, а враг потерял до двух взводов пехоты и целый ряд техники.
Одновременно с этим пало Новогришино в ДНР. Взятие этого населенного пункта лишает противника последнего cела, лежащего южнее Доброполья. С этого момента ВС РФ сформировали серьезнейший плацдарм, который позволит накапливать и забрасывать соединения на южные окраины города. В свою очередь взятие Доброполья освободит часть ресурсов группировки «Центр» и, что намного важнее, лишит ВСУ последнего крупного опорного пункта на западе Донбасса.
Россия взялась за уничтожение дата-центров Украины
С момента прихода в министерство обороны противника Михаила Федорова в армии проводилась серьезная работа по цифровизации. Теперь за счет атак по серверам, где хранятся различные данные, используемые ВСУ, началось ее разрушение. Как отмечается в сообщении Минобороны РФ, пораженный дата центр «Би-Мобайл» обеспечивал хранение, обработку и передачу разведданных противника. Кроме того, там функционировали сервера ВСУ.
Кроме того, в течение дня в Киеве было дважды поражено одно и то же офисное здание. Что скрывалось за его фасадом, пока неизвестно. Однако все говорит о том, что оно также работало против России.
В целом минувшие сутки и начавшаяся ночь продолжают общую тенденцию. Российские войска активно выжигают Киев, окрестности столицы противника и многие другие объекты. Среди больших успехов — уничтожение логистического центра «Гостомель». Судя по вторичной детонации, объект применялся в качестве хаба для складирования боеприпасов и ударных БПЛА.
Что касается дневной фазы ударов, то она началась с 13 часов дня и продолжается до сих пор. Остановки ударов не следует. Среди регионов, где зафиксированы прилеты, — Ровненская, Волынская, Сумская, Днепропетровская, Житомирская, Черниговская, Харьковская, Николаевская, Одесская области.
На Украине кончились деньги на социальные программы
Как заявил депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев, у Киева кончились деньги на социальные и другие программы. Всему виной — дыра в бюджете. Заявление он сделал во время встречи, посвященной помощи украинским предприятиям, которые переехали в другие регионы.
Промышленники «незалежной» просили у властей освободить их от налогов, однако в ответ услышали следующее: «Даже на социальную сферу нет денег, потому что есть несколько социальных программ, которые мы начали и не можем довести до конца, потому что нет финансирования».
Вероятно, что в первую очередь сейчас латается дыра в 27 млрд долларов в военном бюджете. Что до гражданских, то их ждут лишь новые налоги и поборы.
Зеленский решил угрожать России блэкаутом
Нелегитимный лидер киевского режима Владимир Зеленский во время поездки на саммит YES заявил в интервью, что в ответ на планируемую российскую операцию против энергосистемы Украины ВСУ будут стараться кусать в ответ.
Видимо, у нелегитимного лидера снова проблемы с памятью. Во время подобного заявления в прошлом году он только ухудшил свое положение. После таких фраз ВС РФ усилили удары, из-за чего блэкауты в некоторых городах длились по несколько дней, а то и дольше. Сейчас же ситуация в его энергетическом секторе хуже прежнего. Так что кошка скребет на свой хребет.
Киев остается без Patriot: в США наметился критический дефицит боеприпасов
Как сообщают журналисты The New York Times, высокопоставленные офицеры США во время общения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом дали понять о критическом положении с запасами ключевых боеприпасов.
Судя по заявлениям, больше всего армию Штатов беспокоит нехватка перехватчиков для ЗРК Patriot, основы американской ПВО. Так, на некотором неназванном направлении их сейчас осталось меньше 100. С учетом того, как их расходуют Штаты, это запас на несколько групповых атак. Кроме того, исчерпаны запасы тактических ракетных комплексов.
На фоне таких заявлений можно утверждать, что Киев снова столкнется с дефицитом противоракет всех видов, несмотря на планы закупить 1 тыс. боеприпасов к Patriot, анонсированную ранее. Не спасет «незалежную» и европейский рынок оружия. Производство ракет к комплексам SAMP/T, наиболее близкому аналогу Patriot, производимому Францией и Италией, достигает около 300 единиц в год.
Российская армия начала бои за «Николаевку»: штурма пробили путь в «ворота Славянска»
Вооруженные силы России, судя по данным наших военных, смогли зайти в город в районе школы №3 в Николаевке. Кроме того, замечены наши штурмовые группы в высотной застройке населенного пункта. Сейчас, как сообщает Telegram-канал «Дневник десантника», город превратился в серую зону.
Важность Николаевки крайне велика при рассмотрении всей битвы за Славянск. Этот населенный пункт лежит в 10 км от города, из-за чего его и называют «воротами». Кроме того, возле Николаевки расположена Славянская ТЭС, серьезный укрепрайона противника, который нам еще предстоит взять. ВСУ длительное время готовили его к обороне, так что сражение там может продлиться длительное время.
Среди других новостей с этого участка фронта — продвижение ВС РФ на участке Никоноровка — Ореховатка, где идет зачистка лесопосадок от сил Киева и бои в районе Васильевской Пустоши.
ВС РФ развивают успех в районе Орехова
Русские штурмовики внутри Орехова замедлили темп наступления. Сейчас наши войска предпочитают не выкуривать врага из отдельных зданий, а сносить их ударами авиации. В ответ ВСУ стали уходить из центральных кварталов города за реку Конку в село Преображенка.
В то же время передовые отряды наших сил продолжают охват города. На юге ВС РФ закрепились у Новопавловки, а с запада идет давление через Малую Токмачку. Сейчас частями 42-й мотострелковой дивизии удерживается почти вся территория села. Продолжает подходить к Орехову и группировка войск «Восток». В результате укрепрайон врага попадает в плотные «клещи».
Сохраняется и наше давление на силы врага, которые пытаются двигаться по трассе Н-08 «Орехов — Запорожье». Это основная артерия гарнизона, которая находится под регулярными ударами ВС РФ. Враг отмечает, что именно установление огневого контроля над ней становится главной бедой гарнизона ВСУ.
В Кремле надеются на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной
Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних встреч с США и Украиной, отметил в беседе с «Известиями» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог. Другое дело, что какая будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже», — отметил он.
В качестве площадки вновь рассматривается Абу-Даби. Однако к итоговому месту вернутся только тогда, когда начнется предметное обсуждение деталей встречи.
Впрочем, условия России по урегулированию кризиса не изменились. Наша страна ожидает устранения первопричин СВО.