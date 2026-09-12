Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
339

Певица Леди Гага впервые стала матерью

Flickr.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Американская певица Леди Гага впервые стала мамой, сообщило издание Page Six.

Папарацци удалось запечатлеть звезду вместе с ее женихом, предпринимателем Майклом Полански, и их новорождённым ребёнком. Снимки были сделаны в Северной Калифорнии. При этом пара пока не раскрывает ни пол малыша, ни его имя, ни дату появления на свет.

Стоит отметить, что ранее у Леди Гаги не было детей, однако артистка не раз делилась своим желанием стать матерью.

Ранее певица Мадонна в интервью итальянскому Vogue рассказала, что два дня находилась в коме и была на грани жизни и смерти из-за бактериальной инфекции и сепсиса.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Культура
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть