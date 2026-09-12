Певица Леди Гага впервые стала матерью

Американская певица Леди Гага впервые стала мамой, сообщило издание Page Six.

Папарацци удалось запечатлеть звезду вместе с ее женихом, предпринимателем Майклом Полански, и их новорождённым ребёнком. Снимки были сделаны в Северной Калифорнии. При этом пара пока не раскрывает ни пол малыша, ни его имя, ни дату появления на свет.

Стоит отметить, что ранее у Леди Гаги не было детей, однако артистка не раз делилась своим желанием стать матерью.

Ранее певица Мадонна в интервью итальянскому Vogue рассказала, что два дня находилась в коме и была на грани жизни и смерти из-за бактериальной инфекции и сепсиса.