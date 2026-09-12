Telegraph: армия Великобритании тестирует лошадей в камуфляже

Британская армия пытается определить, насколько целесообразно применять лошадей в современных боевых действиях, пишет газета The Daily Telegraph.

Издание опубликовало снимки с ежегодных летних учений: на фото — военнослужащие полка королевской конной гвардии верхом на лошадях, одетых в камуфляж. Съёмки прошли на тренировочном полигоне Лонгмур в графстве Хэмпшир.

В Минобороны Великобритании подтвердили факт проведения подобных манёвров. По словам представителя ведомства, в ходе учений солдаты отрабатывают ведение разведки верхом, перемещение по труднопроходимой местности, приёмы маскировки, организацию снабжения, а также уход за животными.

При этом военные ориентируются на опыт союзников, в армиях которых лошади до сих пор задействованы в операциях.