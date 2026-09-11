Минус порт. Хуситы отправят экономику важнейшего союзника США в тартарары

Экономика важнейшего союзника США вне НАТО может обрушиться. Йеменские хуситы успешно теснят войска Президентского совета Йемена, что создаёт серьёзные проблемы для Саудовской Аравии (СА). Партнёры Эр-Рияда из «суннитского НАТО» и Вашингтон разводят руками: своих проблем хватает.

Срочно нужна помощь

Всего за сутки боевики «Ансар Аллах» (хуситы) сумели добиться ошеломительных успехов. Ещё утром в четверг агентство Reuters сообщало, что хуситы совершают попытки атаковать город Моха, а уже вечером их армия провела победный парад в важнейшем порту на Красном море, позволяющим запереть Баб-эль-Мандебский пролив. Более того, хуситы сумели взять под контроль два острова в проливе — Перим и Аль-Зукар. Учитывая, что через Ормузский пролив СА транспортировать нефть на данный момент не может, потеря второго экспортного маршрута больно ударит по финансам Эр-Рияда.

В Саудовской Аравии это хорошо понимают. Королевство попыталось втянуть в конфликт всех возможных союзников, однако усилия эти оказались тщетны. Axios сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Сальман в четверг, 10 сентября, дважды звонил 47-му президенту США Дональду Трампу, пытаясь уговорить его нанести удары по позициям Ансар Аллах» в Йемене. Трамп отказал, сославшись на более важные дела: войну с Ираном и открытие Ормузского пролива. В качестве помощи Вашингтон отправил в Эр-Рияд командующего Центральным командованием ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирала Брэда Купера и около сотни военных советников. Сообщается, что Вашингтон предоставит Эр-Рияду доступ к спутниковым разведданным.

От союзников по «Мекканскому соглашению» — так называемому суннитскому НАТО — прока на данный момент ещё меньше. Министерства иностранных дел Турции и Пакистана заявили, что на текущий момент не рассматривают варианты активации оборонного пакта: Эр-Рияд способен защитить свои интересы самостоятельно. «Сейчас ничего подобного не обсуждается. Когда придёт время, мы будем действовать в соответствии с соглашением», — цитирует Reuters представителя МИД Пакистана Саджада Хайдера Хана.

Впрочем, по данным всё того же Reuters, Исламабад отправил в Иран просьбу оказать давление на хуситов, чтобы те перестали бить по Саудовской Аравии. Официальный Тегеран эту информацию не комментировал. Вместо этого The Financial Times сообщает, что Тегеран и представители стран Персидского залива обсудят в Омане вопрос судоходства через Ормузский пролив. Хуситская проблематика в этой встрече отсутствует. Удар по экономике. Хуситы контролируют порт вблизи пролива Баб-эль-Мандеб Подробнее

«Лопнул, как гнилой арбуз»

По словам специалиста Института Ближнего Востока, эксперта Российского совета по международным делам Сергея Балмасова, возможности Тегерана влиять на активность «Ансар Аллах» достаточно ограничены.

«Было бы странно воспринимать хуситов каким-то элитным подразделением КСИР. Это вовсе не так. Здесь необходимо учитывать, что это союзная сила, но это не марионетки Ирана. Воспринимать их каким-нибудь пальцем в кулаке Ирана — неправильно. Там довольно-таки серьёзная автономия, разумеется, действия координируются именно из Тегерана, из Ирана хуситы получали серьёзную помощь в виде ракет, дронов и другого оборудования, но они отнюдь не прямо подчинены тому же КСИР. Что касается предложения Исламабада в адрес Ирана с просьбой повлиять на хуситов, то тут стоит учитывать, что Пакистан в этом вопросе игрок несамостоятельный. Да, это серьёзная держава в регионе, но просьба эта исходит не совсем от него. По сути, это посредник, пакистанская площадка переговоров между Штатами и Ираном. То есть понятно, чьи уши тут торчат, это просьба Дональда Трампа», — объяснил aif.ru эксперт.

«Ставки на Ближнем Востоке резко повысились. Президентский совет Йемена лопнул, как гнилой арбуз, под далеко не самым сильным ударом хуситов, которые резко улучшили своё положение. На их сторону перешла значительная часть колеблющихся йеменцев, в том числе тех, кто держит оружие в руках. Буквально за считанные дни они осуществили чудеса, разгромив превосходящие силы войск Президентского совета несмотря на то, что тот получал саудовскую помощь. Теперь у них такой выход к Красному морю, что корабли будут идти буквально на расстоянии винтовочного выстрела. Всё это позволяет Ирану реагировать на пакистанские ноты по-своему. Хуситы долго молчали, от них ждали активности ещё в марте-апреле, удивлялись, почему они молчат. И вот теперь Иран пустил хуситский козырь в нужный момент и очень своевременно для него», — добавил Балмасов.

На этом фоне нефть марки Brent уже подорожала до 109 долларов за баррель.