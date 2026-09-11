Торчат уши британцев. Дудаков объяснил внезапную сделку Канады и Украины

Канада и Украина подписали соглашение о вековом сотрудничестве, чтобы укреплять связи в экономической, оборонной, энергетической и торговой сферах. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте канадского премьер-министра Марка Карни.

Оттава уже сейчас планирует использовать украинский боевой опыт для создания собственных беспилотников, систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы и ИИ-технологий. В течение следующих двух лет Канада намерена выйти на производство миллионов дронов, сейчас у канадской армии их порядка двух тысяч. Треть этих дронов канадцы намерены передать Украине, заявил Карни. Также Канада пообещала поставить Украине перехватчики для систем ПВО на 350 млн канадских долларов, передать их планируют через американский механизм Jumpstart, в рамках которого страна-партнер оплачивает оружие, а США закупают его у своих производителей и отправляют ВСУ.

Зеленский и канадский премьер-министр Марк Карни. Фото: Reuters

На встрече с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в западной провинции Альберта канадский премьер также добавил, что Канада и Украина связаны с 1893 года. «Украинцы помогли построить Канаду, а канадцы помогут отстроить Украину».

«Канада всегда являлась одним из ключевых союзников Киева, проявлялось это даже до 1991 года, — напомнил aif.ru политолог-американист Малек Дудаков. — На территории Канады сегодня проживает огромное число потомков бандеровцев, которые воевали против Красной армии, а потому любым политикам, которые приходят в Канаде к власти, приходится работать с этой общиной, использовать эту украинскую карту для усиления своих позиций и повышения своего рейтинга».

В самой провинции Альберта, например, канадцев украинского происхождения порядка 350 тысяч. При этом у самого Марка Карни на фоне торгового противостояния с Дональдом Трампа серьезные проблемы внутри страны, напоминает эксперт.

Зеленский и канадский премьер-министр Марк Карни. Фото: Reuters

«Само соглашение Оттавы и Киева — это, на мой взгляд, калька с договора о столетнем сотрудничестве Украины и Великобритании, которое те подписали в начале 2025 года. Канада, бывший британский доминион, играет в политическую игру, находясь в русле Соединенного Королевства, — считает Дудаков. — Впрочем, здесь много общих фраз. Взять хотя бы обещанный Оттавой кредит на 400 с лишним миллионов канадских долларов, или порядка 300 млн американских. По сравнению с теми миллиардами евро, которые Украине предоставляют европейцы, и учитывая дыру в бюджете Киева, это совсем небольшая сумма. Что же касается создания беспилотников и прочих вооружений, тут Канада пытается идти по пути Германии и других европейских стран и просто заработать на этом деньги. Другое дело — есть ли у канадцев для этого возможности. Забегать вперед тут не нужно, подобных обещаний мы слышали достаточно. И здесь, кстати, Канаде гораздо логичнее было бы работать с Китаем, потому что отношения между Пекином и Оттавой неплохие, в отличие от США или Европы, и получить китайские компоненты для дронов было бы проще».